Il tecnico Camossi: "Jacobs non è una meteora. Ora prepariamo gli Europei"

17-07-2022 22:56

“Marcell tornerà a mettere dietro tanta gente”. Così al telefono con l’ANSA Paolo Camossi, il tecnico di Marcell Jacobs, risponde a chi, statunitensi e altri osservatori internazionali, stanno già sostenendo che il suo doppio oro olimpico nei 100 e in staffetta a Tokyo 2020 sia stato solo un caso e lui sia solo una meteora. “Jacobs oramai è una realtà’ dello sprint mondiale. La finale di Eugene dice che con lui in pista non ci sarebbe stata la tripletta Usa. Siamo ottimisti per gli Europei, abbiamo un mese per essere pronti”, ha aggiunto Camossi.