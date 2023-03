Il Torino doma il Bologna con Karamoh

I granata si mettono nella scia emiliana, vendicando il ko dell'andata e girando pagina dopo il derby.

06-03-2023 23:09

Basta un guizzo di Karamaoh a dirimere la questione tra Torino e Bologna, gara che chiude il 25^ turno di Serie A.

I granata, reduci da un ottimo derby che li ha visti due volte in vantaggio contro la Juventus, si avvicinano in classifica sia ai cugini che ai rossoblu, i quali non hanno saputo replicare i 90′ feroci esibiti contro l’Inter, ma la zona Europa è ancora a portata di mano. La partenza del Torino è determinata e sono Sanabria (impegna Skorupski in angolo), Singo (debole colpo di testa) e Miranchuk (colpisce le stesso Karamoh, in posizione di fuorigioco) a sfiorare quel vantaggio colto dall’ex Inter, abile nella serpentina che fa a fette la difesa di Thiago Motta. C’è una tenera reazione, che però non mette mai i brividi a Milinkovic-Savic: nel secondo tempo il portiere serbo è subito sollecitato dalla girata di Barrow, con Linetty che poi impedisce che un filtrante di Orsolini raggiunga Zirkzee; nel finale un’occasione per parte, Schuurs chiude ancora su Orsolini, Vojvoda alza la mira colpendo di testa.

Questo il tabellino della partita:

Torino-Bologna 1-0 (1-0)

Marcatore: 22′ Karamoh (T).

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (72′ Aina), Linetty, Ilic, Rodriguez (72′ Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (72′ Radonjic); Sanabria (86′ Seck). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Adopo, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa (79′ Kyriakopoulos), Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano (57′ Zirkzee); Barrow. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Arnautovic, Sansone, Bonifazi, Medel, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. Allenatore: Motta.

Ammoniti: Buongiorno (T) Barrow (B) Schouten (B) Vojvoda (T).