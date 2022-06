Il Torino tenta il rilancio per Mandragora

28-06-2022 15:35

Il ds Vagnati non vuole farsi sfuggire il centrocampista di proprietà della Juventus, Rolando Mandragora, attualmente molto vicino alla Fiorentina che ha già un accordo con i bianconeri.

Per questo motivo la dirigenza granata ha alzato l’offerta a 8 milioni più 1 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, mentre con i viola c’è un’intesa intorno ai 10 milioni che verrebbero scalati dai debiti di mercato che la Juve ha attualmente con il club di Commisso per Chiesa e Vlahovic.

Importante e forse decisivo anche il punto di vista del giocatore. Il centrocampista pur apprezzando la Fiorentina, dà la priorità al Torino anche per una questione di riconoscenza. Una situazione che però non potrà andare avanti all’infinito, visto che Pradè ha già fatto sapere al centrocampista che pur rispettando la sua posizione, non aspetterà in eterno una risposta definitiva.

Il tutto dovrebbe risolversi entro questo weekend con le due società già pronte, in base alla decisione del giocatore, a virare su altri profili.

