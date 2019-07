Il Torino vuole proteggere le spalle a Sirigu

Potrebbe essere quello di un portiere il nome deputato a sbloccare la campagna acquisti del Torino.

Nonostante il ripescaggio in Europa League il presidente Cairo non sembra avere fretta sul mercato, dando fiducia alla squadra che ben si è comportata nella scorsa stagione.

Qualche rinforzo comunque arriverà, oltre a operazioni di contorno come appunto individuare un estremo difensore che prenda il posto di Salvador Ichazo, lasciato partire a costo zero, e Vanja Milinkovic-Savic, approdato in prestito allo Standard Liegi.

Secondo ‘Sky Sport’ il Toro avrebbe chiesto informazioni su Alberto Paleari, uno dei migliori portieri dell’ultimo campionato di Serie B, classe ’92, di proprietà del Cittadella.

Da capire se, in caso di acquisto, Paleari riuscirà a scalzare Antonio Rosati dal ruolo di secondo.

SPORTAL.IT | 12-07-2019 23:54