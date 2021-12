Il Tottenham rallenta, ma la zona Champions resta vicina

28-12-2021 19:30

Rallenta la rincorsa del Tottenham verso la zona Champions League.

Nella 20ª giornata di Premier League, infatti, la squadra allenata da Antonio Conte si è fatta imporre il pareggio dal Southampton: Saints in 10 dal 39′, ma gli Spurs non sono andati oltre l’1-1 in rimonta, con il gol di Kane a rispondere al vantaggio della formazione di Hasenhüttl, firmato da Ward-Prowse.

Il Tottenham resta comunque imbattuto in campionato nella gestione Conte, con quattro vittorie e tre pareggi, ma pur subendo il sorpasso del West Ham al 5° posto dopo il 4-1 esterno degli Hammers contro il Watford di Claudio Ranieri, la squadra di Conte è più che mai in corsa per il 4° posto: l’Arsenal ha infatti cinque punti in più, ma ha disputato due partite in più, così come lo stesso West Ham, a +1 sugli Spurs.

Ok anche il Crystal Palace che, senza il tecnico Vieira (fermato dal Coronavirus), travolge 3-0 il Norwich.

