Il Werder Brema cambia allenatore: Kohfeldt licenziato, torna Schaaf

Quando mancano soltanto 90 minuti al termine della Bundesliga 2020/21, il Werder Brema ha deciso di licenziare il proprio allenatore Florian Kohfeldt. La decisione è stata comunicata questa mattina dal club sui propri canali ufficiali.

Al suo posto torna una leggenda come Thomas Schaaf, che ha guidato il Werder dal 1999 al 2013 dopo esserne stato giocatore, assistente e tecnico delle giovanili negli ultimi anni. Guiderà la squadra almeno per la sfida dell’ultima giornata contro il Borussia Mönchengladbach.

A 60 anni – 50 dei quali trascorsi nel Werder – Schaaf è chiamato alla sfida più difficile della sua carriera, anche più del campionato vinto nel 2004, delle coppe alzate e delle finali europee affrontate: salvare il Brema da una retrocessione che si fa sempre più pericolosa.

Attualmente il Werder è al terzultimo posto con 31 punti, uno in meno dell’Arminia Bielefeld e uno in più del Colonia. L’attuale posizione varrebbe lo spareggio con la terza classificata della 2. Bundesliga, l’ultima spiaggia per provare a salvarsi.

Già l’anno scorso i Grünweiß si sono salvati grazie ai 180 minuti contro l’Heidenheim, non senza soffrire. In panchina c’era proprio Kohfeldt, che guidava il club dal novembre 2017, inizialmente con ottimi risultati prima del tracollo.

Schaaf si gioca tutto in novanta minuti, con l’obbligo di vincere sperando che l’Arminia non batta lo Stoccarda per raggiungere la salvezza aritmetica. Basterebbe anche un pari in caso di sconfitta dell’Arminia e non vittoria del Colonia.

OMNISPORT | 16-05-2021 11:07