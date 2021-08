Ilicic, cambia tutto: la nuova volontà della stella dell'Atalanta

Cambia di nuovo la situazione di Josip Ilicic, che ancora una volta sembrava essere praticamente un ex calciatore dell’Atalanta. Ma probabilmente non sarà così.

Il classe 1988 non era stato convocato per l’amichevole contro il West Ham, segnale che sottolineava come l’attaccante fosse sul mercato, ed i rossoneri erano in pole position. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, però, lo sloveno avrebbe parlato con insistenza con Gian Piero Gasperini e proprio quest’ultimo lo avrebbe convinto ancora una volta a prolungare la sua permanenza a Bergamo. Il tecnico orobico avrebbe quasi catechizzato il suo pupillo, ribadendogli di voler puntare su di lui anche nel progetto tecnico per la prossima stagione. E sottolineando quanto l’Atalanta continui a puntare su di lui.

Dall’altra parte ci sarebbe stata un’apertura completa. Ilicic avrebbe infatti spiegato al suo allenatore di avere tutta l’intenzione di restare a Bergamo, a queste condizioni. Un cambio di prospettive improvviso e radicale, che rischia di spiazzare soprattutto il Milan. I rossoneri erano pronti a sferrare l’assalto offrendo 2,5 milioni ai bergamaschi. Ilicic era l’asso nella manica di Maldini per sostituire Calhanoglu.

