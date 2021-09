Vicepresidente Suriname in campo a 60 anni e stabilisce un record

Prendi un leader politico molto ingombrante e controverso. Metti che abbia anche un altissimo livello di autostima e se ne freghi della carta d’identità. Metti pure che sia appassionato di pallone, è un attimo che alla veneranda età di 60 anni si metta le scarpe chiodate e scenda in campo non in una partitella scapoli-ammogliati, ma in una competizione equivalente ai preliminari di Champions.

Tutto ciò è accaduto per davvero in Suriname, piccolo stato dell’America Latina a nord del Brasile, famoso per essere la terra d’origine di campioni del calibro di Gullit, Davids o Seedorf. Il protagonista di questa vicenda è Ronnie Brunswijk, di mestiere vicepresidente dello stato sudamericano, nonché attuale leader di un partito politico, ex guerrigliero e, in passato, condannato per vicende di narcotraffico, che per una sera è voluto essere l’attaccante dell’Inter Moengotapoe, squadra surinamese impegnata nella Concacaf League.

Brunswijk, che è anche presidente del club, in occasione della partita di andata degli ottavi di Concacaf League tra Inter Moengotapoe e Olimpia (squadra dell’Honduras), ha giocato da titolare rimanendo in campo per 54 minuti con la fascia di capitano al braccio. Brunswijk è nato il 7 marzo 1961 e, dunque, ha la veneranda età di 60 anni.

Questo piccolo dettaglio anagrafico gli avrebbe permesso – il condizionale è d’obbligo, in attesa di verifiche più approfondite – di diventare il calciatore più anziano a disputare una gara ufficiale a livello di club, in una competizione che peraltro assicura la qualificazione alla più prestigiosa Concacaf Champions League. Diciamo che la presenza in campo di Brunswijk si è rivelata un disastro ai fini del risultato: la sua squadra, è stata infatti letteralmente travolta con il punteggio tennistico di 0-6 che letto al contrario è 60 proprio come l’età del presidente-giocatore.

Brunswijk è una delle personalità più note in Suriname: dopo aver guidato i ribelli di Jungle Commando durante la guerra civile si è dato alla politica, scalando ogni posizione fino alla carica di vicepresidente della nazione. Lo 0-6 è una brutta batosta, ma gli consentirà probabilmente di entrare in qualche guinness dei primati

OMNISPORT | 22-09-2021 09:21