Incubo Ineos-Grenadiers: frattura anche per Rivera

27-01-2022 23:05

È un inizio di 2022 da incubo per la Ineos-Granadiers. Dopo la terribile caduta di Egan Bernal, la cui stagione è a rischio dopo lo schianto contro un bus in Colombia che ha costretto il trionfatore del Giro d’Italia del 2021 a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per ridurre i numerosi traumi subiti, il team britannico registra anche la caduta di Brandon Rivera, altro corridore colombiano vittima di un brutto incidente nelle strade di casa.

Secondo le prime informazioni, le condizioni di Rivera sono meno gravi rispetto a quelle di Bernal, ma l’atleta è stato comunque riconverato in ospedale a causa di una frattura e una lussazione al gomito e ha inoltre riportato una lussazione acromion-claveare.

