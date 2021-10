Indian Wells, flop Raducanu: "Ho solo 18 anni..."

Dall’impresa leggendaria al brusco ritorno sulla terra. Un mese e mezzo dopo il trionfo agli Us Open, dove era partita dalle qualificazioni, Emma Raducanu è stata eliminata al primo turno al torneo di Indian Wells.

La giovane britannica ha ceduto alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 6-2 6-4.

Nella conferenza stampa di fine match Emma, che prima del torneo californiano si era affrettata a specificare come non fosse cambiato nulla nella sua preparazione alle gare dopo l’exploit di Flushing Meadows, non ha fatto drammi:

“Probabilmente Aliaksandra, che ha giocato un gran match e ha espresso un tennis molto migliore del mio, è stata sotto 2-4 centinaia di volte, mentre per me è solamente la terza partita in un torneo WTA. Ho solo 18 anni, e nessuna esperienza di questo torneo e di queste condizioni”.

“Devo abituarmi alle nuove condizioni – ha aggiunto – Ho giocato un match serale solamente una volta agli Us Open, per cui non ho molta esperienza. Sono contenta che sia successo quello che è successo, domani analizzerò la partita e potrò ripartire da capo prendendo da lezione questa esperienza”.

