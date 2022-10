Ineos-Grenadiers, Geraint Thomas verso il “sì” al Giro d’Italia

12-10-2022 16:20

Sta diventando più di una semplice idea in casa Ineos-Grenadiers la possibilità di schierare al via del prossimo Giro d’Italia Geraint Thomas, corridore al quale la possibilità di cambiare strade e obiettivi da perseguire stuzzica già parecchio.

“Dobbiamo sederci e lavorare su quel che voglio fare in quello che potrebbe essere il mio ultimo anno, dal quale voglio cercare di ottenere il massimo possibile. Al momento non so neanche se farò il Tour, onestamente, forse piuttosto il Giro” ha dichiarato il gallese a Cyclingnews.

“Al momento è ancora tutto molto incerto, ma non mi dispiacerebbe fare qualcosa di diverso. Quest’anno è stata una boccata di aria fresca nel fare corse nuove come Coppi e Bartali, Liegi – Bastogne – Liegi, Freccia Vallone e Giro dei Paesi Baschi. Erano tutte corse che non avevo mai fatto, o al massimo una volta sola”.

Stimolato da quest’ondata di cambiamenti, Thomas punta a dare una connotazione anche all’inizio della stagione 2023. “Nel 2023 voglio iniziare un po’ prima rispetto a quest’anno. Voglio essere davanti e nel vivo dell’azione, anche se non necessariamente puntando alla vittoria, ma comunque esserci e godermela di più. Voglio cominciare al Tour Down Under. Sarebbe un bel posto per iniziare la stagione”.