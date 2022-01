Ineos-Grenadiers, spavento per Bernal: investito in allenamento

24-01-2022 17:29

Non inizia nel migliore dei modi il 2022 di Egan Bernal. Il colombiano, sfiorato già nei giorni scorsi da un’auto, è finito a terra dopo il brutto impatto avvenuto con un bus nei pressi di Gachancipà.

Stando a quanto riportato da Mundo Ciclistico, il vincitore del Giro d’Italia 2021 non avrebbe riportato gravi conseguenze nell’incidente ma, ovviamente, un quadro più preciso sulla sua situazione si avrà solo dopo gli accertamenti ospedalieri.

Per il nativo di Zipaquirà, impegnato in Colombia a preparare la nuova stagione, la speranza è che la diagnosi non lo costringa a star fermo troppo a lungo obbligandolo così a riprogrammare il debutto e la parte iniziale della propria stagione.

OMNISPORT