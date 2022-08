Ineos-Grenadiers, ufficiale il rinnovo di Ethan Hayter

08-08-2022 12:40

Come era preventivabile, la Ineos-Grenadiers ha deciso di non lasciarsi sfuggire il talento di Ethan Hayter e con grande prontezza ha fatto firmare al classe 1998 un’estensione contrattuale fino al termine della stagione 2024.

“Sono davvero orgoglioso di prolungare il mio contratto con la squadra” ha dichiarato il recente vincitore del Giro di Polonia.

“L’obiettivo è chiaro: vincere più gare del WorldTour, partecipare ai Campionati del Mondo e ai Grandi Giri. Credo di essere nell’ambiente migliore per continuare a vincere nelle prossime stagioni” ha chiosato Hayter, in lizza per un posto alla prossima Vuelta Espana.