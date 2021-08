Inesauribile Pedri: 71 presenze tra Barcellona e Spagna

La stagione 2020-2021 ha ufficialmente presentato sulla scena del calcio mondiale il talento cristallino di Pedri Gonzalez Lopez, o più semplicemente Pedri.

Il calciatore spagnolo, che compirà 19 anni il prossimo 25 novembre, è già uno dei leader conclamati del nuovo corso Barcellona targato dalla guida tecnica di Ronald Koeman. Il classe 2002 è stato acquistato dai blaugrana nell’estate del 2019 quando il giocatore militava ancora in Segunda Division con la maglia del Las Palmas.

I vertici del club catalano, impressionati dalle doti del ragazzo, hanno deciso di ‘parcheggiarlo’ in quel di Tenerife per un’altra stagione prima di schiudergli definitivamente le porte del Camp Nou, palcoscenico che non ha impiegato troppo tempo a fare suo.

Al suo primo anno al fianco di Messi e compagni, Pedri è diventato una pedina inamovibile all’interno dello scacchiere del tecnico olandese. E i numeri non mentono: il baby centrocampista iberico ha vestito la maglia del Barcellona in ben 52 occasioni di cui 37 in Liga, 7 in Champions League e 6 in Coppa del Re.

Un’esplosione a dir poco fragorosa che gli ha permesso di entrare rapidamente anche nel giro della nazionale delle Furie Rosse. Al tramonto del 2020 il ragazzo di Tegueste ha inanellato le prime quattro apparizioni con la casacca dell’Under 21. Nell’anno nuovo, però, è arrivato l’immediato salto in nazionale maggiore dove tra marzo e luglio ha giocato dieci partite guadagnandosi la convocazione a Euro 2020.

A chiudere il cerchio è arrivata anche la chiamata da parte della nazionale olimpica impegnata a Tokyo dove ha prontamente aggiunto altri cinque gettoni al proprio bottino.

Il tutto per un totale di 19 presenze che sommate alle 52 in salsa blaugrana fanno un totale di 71 presenze stagionali. E il record assoluto è decisamente a portata di mano: scendendo in campo nella finale contro il Brasile, Pedri toccherebbe quota 72 partite ufficiali in una sola stagione eguagliando il record di sempre appartenente a Bruno Fernandes.

La senzasione è che non sarà l’unico primato destinato ad essere riscritto dal nuovo gioiello di casa Barça.

OMNISPORT | 05-08-2021 17:01