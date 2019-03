Infortunio Lautaro Martinez: i tempi di recupero

Tegola per l'Inter e per Luciano Spalletti: si è infortunato Lautaro Martinez. Il Toro durante il match contro il Messico aveva riportato un problema muscolare: gli esami svolti a Milano hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Lo stop dell'attaccante nerazzurro è di circa due settimane: dovrà quindi saltare le partite contro Lazio, Genoa e Atalanta. Diventa così decisivo il recupero di Mauro Icardi, che dopo quasi un mese e mezzo di assenza potrebbe tornare titolare già domenica sera con i biancocelesti, anche se in vantaggio resta ancora Keita.

Da verificare le condizioni di Nainggolan, alle prese con i problemi al polpaccio, e di Asamoah, tornato affaticato dagli impegni con la nazionale. Non ci sarà sicuramente De Vrij, fermato da una distrazione all'adduttore: le sue condizioni verranno nuovamente valutate all'inizio della prossima settimana, ma il difensore olandese potrebbe saltare anche le gare contro Genoa e Atalanta.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 13:50