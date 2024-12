Innovazione, Scambio e Crescita: il ruolo di Italia e Arabia Saudita nella Teleriabilitazione

Un incontro internazionale per esplorare le opportunità di crescita nel settore della teleriabilitazione, con un focus sull’eccellenza italiana e la cooperazione tra i due paesi

Il ruolo dell’innovazione digitale nel settore sanitario sta crescendo rapidamente, e il 5 gennaio 2025, Riyadh ospiterà un evento fondamentale dedicato al futuro della teleriabilitazione. Organizzato da SFS, Social Football Summit, in collaborazione con ICE – Italia Trade Agency e l’Ambasciata d’Italia a Riyadh.

L’evento si terrà presso Casa Italia (Localizer Mall, Al Olaya), ospitato da Almaviva, un’occasione unica per esplorare le idee innovative e le collaborazioni tra Italia e Arabia Saudita nel campo delle tecnologie riabilitative.

Questa iniziativa riunirà esperti, leader del settore e innovatori per discutere delle sfide, dei progressi e delle opportunità nel campo della teleriabilitazione—a livello globale, un settore che sta rivoluzionando il processo di recupero per atleti e pazienti. L’eccellenza italiana in soluzioni tecnologiche nel settore sportivo e sanitario sarà al centro della discussione, con l’obiettivo di confermare il ruolo dell’Italia come leader globale in questo campo.

Il Programma dell’Evento

Ore 11:00 – Discorso Istituzionale

Apertura ufficiale dell’evento, che sottolineerà l’impegno verso l’innovazione e la collaborazione internazionale.

Ore 11:15 – Il ruolo delle aziende italiane nello sviluppo dello sport e del calcio. Eccellenza italiana nella Teleriabilitazione.

Le aziende italiane sono protagoniste nel settore delle tecnologie per la riabilitazione, con un focus particolare sul calcio e sull’eccellenza atletica. Questo intervento esplorerà come le soluzioni italiane stiano contribuendo al miglioramento dei processi di recupero.

Ore 12:00 – Helios supporta la Teleriabilitazione

Presentazione o case study su come Helios, leader nelle soluzioni digitali, stia supportando la teleriabilitazione, migliorando l’accessibilità e l’efficienza dei trattamenti.

Ore 12:15 – Guardando al futuro con ambizione: la rivoluzione della Teleriabilitazione e l’importanza della collaborazione tra i diversi paesi.

In questa sessione si discuterà del futuro della teleriabilitazione, esplorando come le collaborazioni internazionali—come quelle tra Italia e Arabia Saudita—siano fondamentali per stimolare la crescita, l’innovazione e l’accessibilità delle soluzioni sanitarie.

Ore 13:00 – Light Lunch

Un’opportunità di networking dove i partecipanti potranno scambiarsi idee e creare nuove connessioni in un ambiente informale.

L’evento rappresenta una piattaforma fondamentale per mostrare come la teleriabilitazione stia trasformando non solo i sistemi sanitari, ma anche creando ponti tra settori come lo sport, la tecnologia e la medicina.

L’esperienza e l’eccellenza italiana nell’integrare la tecnologia nei processi riabilitativi offrono soluzioni preziose che possono supportare le ambizioni dell’Arabia Saudita nel campo della salute digitale.

Location: Localizer Mall (Gate 2 o 3), Riyadh