Alexis Sanchez salterà le prime due partite di campionato in Serie A contro Genoa e Verona. L’attaccante dell’Inter non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio, rimediato in Coppa America, e deve rimandare il rientro a dopo la sosta.

Contro il Genoa a San Siro Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, squalificato: in attacco avrà a disposizione i soli Satriano, Salcedo e Pinamonti, anche se si aspetta l’ufficialità di Dzeko.

OMNISPORT | 10-08-2021 09:46