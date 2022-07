Inter, Atalanta in vantaggio per Pinamonti

17-07-2022 14:53

Il futuro di Andrea Pinamonti è ancora in bilico, ma di sicuro la squadra favorita per acquistarlo è in questo momento l’Atalanta. Come riporta Tuttosport, ci sono infatti i bergamaschi in pole per l’attaccante di proprietà dell’Inter, che ha fatto 13 gol con la maglia dell’Empoli nella passata stagione.

Il giocatore dovrebbe lasciare Milano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con l’Inter che vorrebbe inserire un diritto di ricompra. L’Atalanta continua a trattare per Pinamonti, ma non c’è ancora l’intesa. Sul giocatore azzurro c’è anche l’interesse di Monza, Sassuolo e Salernitana.

