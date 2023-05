Inter, Dzeko: l'Al-Hilal gli offre 2 anni di contratto

Futuro in Arabia per l'attaccante bosniaco? I presupposti ci sono visto l'alto ingaggio offerto dalla formazione saudita

30-05-2023 12:50

Il futuro di Edin Dzeko può essere in Arabia Saudita. Secondo Footmercato infatti, l’Al-Hilal avrebbe presentato una grossa offerta all’attaccante bosniaco dell’Inter per le prossime due stagioni. Dzeko è tuttora un giocatore trascinante, nonostante l’età, ma potrebbe prendere in considerazione questa opportunità nel campionato in cui gioca anche Cristiano Ronaldo. Non si parla di cifre, ma il giocatore – sempre secondo il sito specializzato in notizie di mercato – l’offerta è stata presa in considerazione dal bosniaco. Ricordiamo che con l’Inter Dzeko è in scadenza di contratto e ancora non si sa se le parti rinnoveranno o meno.