Inter, i tifosi rivogliono Conte: profilo social invaso

Il pubblico nerazzurro mentalmente ha già dato il benservito a Simone Inzaghi e chiede a gran voce il ritorno in panchina del salentino

13-03-2023 09:26

Anche se la società fa sapere che Simone Inzaghi non si discute fino al termine della stagione, i tifosi dell’Inter vorrebbero un cambio veloce e chiedono a gran voce il ritorno in panchina, per l’anno prossimo, da parte di Antonio Conte, che aveva riportato lo scudetto a Milano sponda nerazzurra dopo anni e anni di dominio juventino. Negli ultimi giorni la dirigenza avrebbe avuto contatti informali con il tecnico salentino, il cui profilo social è stato invaso da richieste di un ritorno da parte del pubblico di fede interista: “Torna Antonio”.