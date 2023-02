L'argentino è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

04-02-2023 19:01

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del derby contro il Milan: Correa è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra e non sarà disponibile per il big match di domani.

Non sarebbe partito titolare l’argentino, reduce da una metà di stagione tutt’altro che soddisfacente. Correa però è una risorsa importante della panchina, ma contro il Milan Inzaghi non lo avrà a disposizione. Le sue condizioni fisiche verranno valutate meglio i prossimi giorni.