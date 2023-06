Inter: Materazzi distrugge Balotelli

L'ex difensore nerazzurro: "Gettare la maglia a terra non è stata nemmeno la cosa peggiore".

17-06-2023 22:47

Marco Materazzi in un’intervista al Daily Mail ha duramente attaccato l’ex compagno di squadra all’Inter Mario Balotelli, che scagliò a terra la maglietta al termine di un’epica sfida di Champions League contro il Barcellona.

“Gli ho dato una bella batosta a fine gara, è vero. Voglio bene a Mario ma quel giorno se lo meritava davvero. Adesso siamo di nuovo amici, come fratelli, ma quel giorno ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. E gettare la maglia a terra non è stata nemmeno la cosa peggiore…”.

“Prima della partita sul pullman ci disse ‘Oggi giocherò male’, quindi gli avevo promesso che gliel’avrei fatta pagare se l’avesse fatto – sono le parole di Materazzi -. Quando è entrato ha provato un tiro da centrocampo invece di andare in contropiede, Milito voleva ucciderlo. Una settimana dopo chiesi a Mourinho di mettermi contro Balotelli nelle partitelle, dopo pochi secondi l’avevo rispedito nello spogliatoio”.