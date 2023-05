Inter, Moratti: “Avrei esonerato Inzaghi”

L'ex presidente nerazzurro alla vigilia del derby di semifinale di Champions contro il Milan parla dell'allenatore

10-05-2023 11:21

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è caldo in vista della sfida europea contro il Milan che vale la finale di Champions League. Nella sua analisi sui fatti nerazzurri, non può esimersi dal commentare la situazione di Simone Inzaghi, male in campionato rispetto alle attese ma con due Coppe ancora in ballo: “Avrei esonerato Simone Inzaghi quando annaspava in campionato? Può darsi, ma ho apprezzato il modo in cui è riuscito a stare a galla senza annegare. È rimasto lucido, nonostante i tanti critici, e tra loro ci sono pure io. Ha dimostrato di essere bravo, dotato del carattere giusto per stare in un posto come l’Inter”.