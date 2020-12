Inter-Napoli. Mentana fa outing e il web s'infiamma

Vincere è l’unica cosa che conta? Non per i sostenitori dell’Inter. Il successo sul Napoli ha reso stuzzicante la classifica, ma non ha convinto i tifosi nerazzurri. Squadra poco pericolosa per tutto l’arco della gara, apparsa addirittura a corto di fiato nel finale quando, dopo aver trovato il gol in modo fortunoso, ha sofferto l’arrembaggio della squadra di Gattuso, ridotta in dieci uomini. Insomma, una serata agrodolce e sul web arriva un’analisi piuttosto critica che sta infiammando gli animi.

Inter, l’autocritica di Mentana

Enrico Mentana, storico tifoso nerazzurro, così giudica la prova dell’undici di Conte sulla sua pagina Facebook: “Per i fratelli interisti: vittoria importante, ma se siamo sportivi dobbiamo ammettere che non l’abbiamo del tutto meritata, nel gioco il Napoli – soprattutto con un uomo in meno – è stato migliore di noi. Ci ha salvato il nostro grande portiere, che ogni settimana si porta dietro offese e critiche fuori dal mondo, proprio come Brozovic, uscito il quale si è spenta la luce”.

Mentana, le reazioni degli interisti

Molti sostenitori dell’Inter condividono il giudizio del giornalista. “Partita gestita male, soprattutto dopo il vantaggio e loro in dieci. Per una volta è andata di cu.lo. Vittoria non decisiva ma importante”, scrive Manuel. “Giochiamo il peggior calcio del campionato. Brozovic è solo uno dei tanti inguardabili. Oggi risultato ottimo, ma onestamente rubato!”, incalza Roberto. Cristiano invece attacca Conte: “Direttore, mi consenta, ma appena è uscito un lentissimo e indolente Brozovic finalmente si è giocato a centrocampo a un tocco e abbiamo guadagnato il rigore. Semmai la luce si è spenta dopo che il grande allenatore ha tolto Lautaro per chiudersi contro un Napoli in 10″.

Mentana, le reazioni dei napoletani

Anche diversi tifosi del Napoli commentano il post di Mentana. “Napoli un uomo in meno. Ma ha un uomo in panchina”, scrive Marco elogiando Gattuso. Daniele se la prende con l’arbitro: “Arbitraggio pessimo… Assolutamente non all’altezza di una partita così importante… Espellere poi Insigne per un vaffa anche di dubbia provenienza è stato il massimo. Nulla da dire sul rigore… ineccepibile. Napoli decisamente superiore all’Inter che ha capitalizzato l’unica ‘occasione’ che le si è presentata…”.

