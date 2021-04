Inter-Sassuolo 2-1: Conte prenota lo scudetto, le pagelle

Sono adesso undici i punti di distacco tra l’Inter ed il Milan, secondo. La squadra di Antonio Conte batte anche il Sassuolo, cosa che a San Siro non accadeva dal 2014. Decisive le reti di Lukaku e Lautaro, anche se Traoré nel finale spaventa i nerazzurri con il goal di Traoré.

Copione tattico della partita chiaro fin da sùbito: il Sassuolo mantiene il possesso del pallone, gioca e prova a scardinare la difesa dell’Inter; i nerazzurri aspettano di più, provano soprattutto i contropiedi e si rendono pericolosi quando il Sassuolo lascia troppo campo aperto. La squadra di Conte lascia il pallino in mano a De Zerbi, ma non soffre e, anzi, trova il goal del vantaggio alla prima vera sortita offensiva, con la pennellata di Young sulla testa di Romelu Lukaku, come sempre implacabile.

Per il Sassuolo la migliore occasione è sui piedi di Boga, che a pochi passi da Handanovic viene contrastato da Skriniar e non riesce a concludere al meglio, a fine primo tempo. Il tempo passa e la capolista continua a non tenere in pugno la partita, motivo per cui Conte manda in campo Sensi, in modo da avere più tecnica a centrocampo. Qualche risultato si vede e l’Inter torna a farsi sotto. Ma il goal del raddoppio arriva ancora con un magistrale contropiede: rigore non sato al Sassuolo per un presunto fallo in area su Raspadori, sul rovesciamento di fronte Lukaku imbecca Lautaro Martinez, che di mancino lascia di sasso Consigli.

Il finale di partita però non è un lento monologo dell’Inter, anzi. Il Sassuolo cambia qualcosa tatticamente, passa alla difesa a tre e mette nei guai l’Inter. Su un’uscita sbagliata dei nerazzurri, la squadra neroverde recupera palla e segna un goal capolavoro con Traoré, bravo a dopingere sul secondo palo un interno destro che non può essere respinto da Handanovic. L’Inter torna a vedere per pochi minuti i soliti fantasmi quando gioca a San Siro contro il Sassuolo, ma stavolta, seppur soffrendo, porta a casa i tre punti con tanto di goal annullato a tempo scaduto a Lukaku, per fuorigioco.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Inter-Sassuolo 2-1

Marcatori: 10′ Lukaku, 67′ Lautaro Martinez, 85′ Traoré

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Darmian 6.5; Hakimi 5.5, Barella 6, Eriksen 6 (59′ Sensi 6), Gagliardini 5.5 (70′ Vecino 6), Young 6.5; Lukaku 7, Lautaro Martinez 7.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5.5 (75′ Haraslin 6), Chiriches 5 (90′ Karamoko DV), Marlon 5, Rogerio 5.5 (75′ Kyriakopoulos 6); Obiang 6, Maxime Lopez 6; Traorè 6.5, Djuricic 6.5, Boga 5.5 (80′ Oddei 6); Raspadori 5.

Ammoniti: Consigli, Barella, Troré, Young, Lopez

Espulsi: –

OMNISPORT | 07-04-2021 20:49