Inter, Zenga: "Conte vincerà lo scudetto. Ibrahimovic? Anche io andavo in tv"

Ai microfoni di Pressing, Walter Zenga ha analizzato il derby vinto dall’Inter, difendendo Ibrahimovic: “Conte è stato bravo a compattare il gruppo e a seguire un determinato tipo di percorso dopo essere uscito dalla Champions League. Per una serie di situazioni ora è obbligato a vincere il campionato e lo vincerà. L’Inter sta andando sparata verso lo scudetto e non avere l’impegno infrasettimanale è importantissimo. Lautaro non giocava mai con Spalletti? Prima c’era Icardi che un giocatore completamente diverso rispetto a Lukaku. Spalletti mi aveva sempre parlato bene di Lautaro e mi ha sempre detto che sarebbe diventato un top player. Per me lo sta diventando perché lui e Lukaku sono assolutamente complementari. Lui e Lukaku sono devastanti in partite che si mettono in un certo modo come il derby”.

L’ex portiere ha chiuso l’intervista parlando del campione svedese: “Ibrahimovic a Sanremo? Io lavoravo a Odeon Tv, presentavo ‘Forza Italia’ – ha ricordato l’ex portiere dell’Inter -. Tre anni importanti della mia carriera, registravo al giovedì sera col permesso dell’Inter. A mio avviso, se uno è un fuoriclasse, può fare tutto quando si sa gestire. L’importante è che sia corretto con i compagni di squadra”.

OMNISPORT | 22-02-2021 19:05