Interisti delusi da Mourinho: "Perde colpi”

Josè Mourinho passerà alla storia come uno degli allenatori più vincenti di sempre e la sua Inter, quella capace di centrare il triplete nel 2010, rappresenta probabilmente il punto più alto di tutta la sua carriera.

Almeno questo è il pensiero che nutrono i tifosi nerazzurri, legati allo Special One da un rapporto speciale. Rapporto che, però, sembra incrinarsi oggi, dopo alcune dichiarazioni dello stesso Mou a Marca.

La top 11 di Mou

Il quotidiano spagnolo ha chiesto al tecnico portoghese di comporre la formazione ideale dei giocatori allenati in carriera. Ma nella top 11 di Mourinho c’è una sorpresa: lo Special One, infatti, ha inserito soltanto uno degli eroi nerazzurri del triplete, Javier Zanetti.

Questa la squadra scelta da Mou: Cech in porta; Zanetti, Terry, Carvalho e Gallas in difesa; Makelele, Lampard, Ozil e Hazard a centrocampo; Cristiano Ronaldo e Drogba in attacco.

Pochissima Inter, dunque, e questo naturalmente non è piaciuto ai tifosi nerazzurri che, sui social, non hanno risparmiato critiche al portoghese. In molti si chiedono come Mourinho possa aver dimenticato giocatori come Samuel o Maicon, Cambiasso o Sneijder.

Interisti offesi

“In effetti Gallas è nettamente più forte di Maicon… e Carvalho molto più forte di Samuel…”, ironizza Ugo su una delle pagine Facebook dedicate al tifo nerazzurro. “Carvalho meglio di Samuel? Ahahah. Makelele (ai tempi del Real sì era forte ma poi…) meglio di Stankovic o Cambiasso? Ahahha. Ozil meglio di Snejder?”, si domanda Matteo.

Thomas non concorda neanche sugli attaccanti: “Ha lasciato fuori Samuel per Carvalho. Ha messo Drogba al posto di Eto’o. Ufficiale, sta perdendo colpi”. Tore, invece, assolve almeno in parte Mou: “Julio Cesar più forte di Cech, per il resto è giusto, forse manca Eto’o, ma gli preferisce Drogba”.

Emanuele, invece, è severissimo nel suo giudizio: “È diventato ridicolo. Così vuole solo dire che l’Inter ha vinto solo per merito suo. Carvalho è uno dei giocatori più sopravvalutati degli ultimi 20 anni. Voi dite che Samuel era meglio, io ti dico che pure Cordoba vale 5 Carvalho”.

SPORTEVAI | 30-03-2020 09:46