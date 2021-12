Intermache-Wanty Gobert, Rota già al lavoro pensando al Giro

06-12-2021 11:41

Lorenzo Rota si è già rimesso in sella e lo ha fatto più carico e determinato che mai. Nel 2021 il bergamasco della Intermache-Wanty Gobert, autore di diverse buone performance, ha sfiorato in più d’un occasione la vittoria senza però mai ottenerla.

L’anno prossimo quindi l’obiettivo, oltre a salire ulteriormente di colpi, sarà proprio quello di sfatare il tabù del successo personale, traguardo per il quale Rota sta già seguendo un programma ben definito.

“Sto già lavorando sul prossimo anno e con la squadra stiamo iniziando a preparare il programma del 2022. Faremo un ritiro in Spagna da oggi al 16 dicembre e, dopo un secondo ritiro sempre in Spagna, farò un periodo di allenamento in altura in Colombia” ha rivelato a Tuttobiciweb.

“Partirò nuovamente dalla Francia con due gare che per me hanno un valore importante. La prima sarà la Faun Ardeche Classic e subito dopo sarà la volta della Royal Bernard Drome. Sono due gare che, come percorso, vanno bene alle mie caratteristiche: alla Drome lo scorso anno sono arrivato 12°, ad un passo dalla top ten e voglio tornare per migliorare ancora. Dopo la Francia rientrerò in Italia, dove si concentrerà una parte importante della mia stagione. Farò il Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e poi avrò un piccolo stop e mi piacerebbe poter andare al Giro”.

Da italiano, la Corsa Rosa chiaramente stuzzica il corridore orobico il quale ha già messo nel mirino un paio di tappe su tutte.

“Sono bergamasco e la corsa rosa non passerà vicino a casa, ma adesso che abito in Trentino ho visto le tappe della mia regione e poi mi piace anche la frazione di Napoli, che ha un circuito che si adatta abbastanza a me”.

Fondamentale, durante la stagione come anche eventualmente al Giro, sarà l’apporto che saprà fornirgli l’Intermache-Wanty Gobert, squadra in cui Rota si sente davvero a proprio agio.

“Faccio parte di una squadra che è una grande famiglia. È un team battagliero e lo ha fatto subito vedere con la vittoria di Taco Van der Hoorn al Giro, adesso come squadra ci guardano e ci tengono in considerazione. Siamo un team a cui piace attaccare e grazie anche a questo spirito di gruppo sono certo che potrò fare bene” ha affermato orgoglioso il classe 1995.

