Intrigo Icardi: tre opzioni, è l'ora di scegliere

Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento. L’argentino, in cuor suo, vorrebbe restare nerazzurro, provando a riconquistarsi la fiducia dell’ambiente. Un sogno destinato a restare tale, considerato che i vertici della società hanno ribadito, più volte, la decisione di come Maurito non faccia più parte del progetto, ora nelle mani di Antonio Conte.

Oggi è in programma la stesura dei calendari di Serie A. Una ghiotta occasione, per Beppe Marotta, per provare a relazionarsi con chi è interessato al bomber seguito dalla moglie/agente Wanda Nara. Come noto, sono tre le società sulle tracce dell’ex capitano nerazzurro.

Il Napoli, alla ricerca di un ultimo grande acquisto estivo, è sulle tracce di Mauro Icardi da tempo. Per Carlo Ancelotti, averlo al centro dell’attacco, aumenterebbe, in maniera significativa, il tasso qualitativo dell’attacco azzurro. Dovesse accettare la proposta partenopea, Mauro Icardi diventerebbe la stella della squadra azzurra.

Attenzione alla Roma. L’Inter punta Edin Dzeko. I giallorossi, per dar via il 33enne bosniaco, chiedono una cifra importante (20 milioni di euro), nonostante un contratto in scadenza al termine della prossima stagione. Da non escludere un accordo tra Inter e Roma con uno scambio Dzeko-Icardi (con conguaglio a favore dei nerazzurri). Wanda Nara avrebbe già parlato con alcuni dirigenti giallorossi.

Infine, l’opzione Juventus. Mauro Icardi sarebbe disposto a tutto pur di vestirsi bianconero ma, al momento, i bianconeri hanno altre priorità (nelle ultime ore si è parlato di un interessamento per Romelu Lukaku). Un eventuale prezzo “scontato” potrebbe comunque far gola alla società bianconera.

Insomma, Mauro Icardi ha tre opzioni importanti sul tavolo. Manca l’Inter tra le alternative ma Napoli, Roma e Juventus sono tutte fattibili. Ora è attesa la sua decisione, nel minor tempo possibile.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 09:43