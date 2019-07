Lukaku, imboscata della Juventus: Inter sorpresa

L’intesa tra l’Inter e il Manchester United per il trasferimento di Romelu Lukaku in nerazzurro tarda ad arrivare, e nelle ultime ore sono aumentate le indiscrezioni di un inserimento della Juventus nell’affare. Secondo quanto riporta Sportmediaset, nella giornata di giovedì il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe incontrato negli uffici del club bianconero a Milano Federico Pastorello, l’agente del bomber belga in uscita dai Red Devils.

Da tempo l’Inter insegue Lukaku, uno dei primi nomi indicati da Antonio Conte, ma finora è stata frenata dalla richiesta di 85 milioni di euro, considerata eccessiva da parte del club meneghino. La trattativa si è arenata, e la Juventus ne ha approfittato per effettuare un sondaggio nel caso non andasse in porto l’affare Icardi.

La mossa dei campioni d’Italia potrebbe non essere così soltano una manovra di disturbo, ma un vero e proprio piano B: i bianconeri avevano già chiesto informazioni nei primi giorni di luglio e hanno ora riallacciato i contatti. In cambio, potrebbe arrivare al Manchester United Paulo Dybala, nome in uscita e seguito da diversi club inglesi e dal Paris Saint Germain.

Intanto l’ad dell’Inter Beppe Marotta, intervistato da Sportmediaset, ha manifestato ottimismo per quanto riguarda il mercato: “Abbiamo rassicurato Conte sul mercato, Antonio era più sereno dopo l’incontro. Soddisfazione dopo la partita con la Juve? Si vede il lavoro di Conte, siamo molto contenti, c’è ancora da fare, ma c’è molto ottimismo”. Nei giorni scorsi il tecnico nerazzurro aveva manifestato il suo malumore per la frenata delle trattative per Lukaku e Dzeko.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 07:46