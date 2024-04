Atp Madrid, quando gioca Sinner contro Sonego: Alcaraz travolge Shevchenko al debutto

Annunciato l'orario del derby tra Sinner e Sonego al secondo turno di Madrid: sabato 27 aprile alle 12.30 al Manolo Santana Stadium. Alcaraz, netta vittoria su Shevchenko.

Quando gioca Sinner contro Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, in quello che è il debutto di Jannik nel prestigioso torneo della capitale spagnola? L’order of play di sabato 27 aprile è stato ufficializzato con insolito e gradito anticipo, nel primo pomeriggio del venerdì: non c’era motivo di attendere, del resto, dal momento che gli abbinamenti dei vari incontri in realtà erano stati definiti già dalla serata del giovedì.

Sinner-Sonego, il derby dell’Atp Madrid alle 12.30

Il suggestivo e attedissimo “derby” tra Sinner e Sonego si giocherà non prima delle 12.30 al Manolo Santana Stadium, il campo principale del Masters 1000 madrileno. Sarà il secondo incontro di giornata, dopo quello delle 11 tra Iga Swiatek e Sorana Cirstea: la polacca non dovrebbe impiegare troppo a sbarazzarsi della romena. La sfida tra i due amici Jannik e Lorenzo, dunque, dovrebbe iniziare puntualmente. Al massimo qualche minuto dopo le 12.30. E insieme a Sky, NOW e Tennis TV, ci sarà la diretta testuale su Virgilio Sport a raccontarlo dal primo all’ultimo scambio.

Atp Madrid, gli orari degli altri italiani sabato 27

Sinner che è stato protagonista di un allenamento piuttosto “movimentato” con Jordan Thompson, condito da due pallettate ricevute sulla schiena e al volto. Tanta paura ma nessuna conseguenza per Jannik, che a Madrid lavorerà soprattutto per acquisire la migliore condizione in vista di Roma e Parigi. Gli altri italiani in campo sabato: Matteo Arnaldi contro Daniil Medvedev terzo incontro di giornata sul campo 3 (inizio del programma alle 11), Flavio Cobolli contro Nicolas Jarry ultimo incontro sul campo 5 (a seguire quello tra Beatriz Haddad Maia ed Emma Navarro, al via alle 13.30), mentre Jasmine Paolini e Sara Errani affrontano Mirra Andreeva e Vera Zvonareva nel primo incontro del campo 6, alle 11.

Alcaraz, debutto travolgente: 6-2 6-1 a Shevchenko

Intanto il torneo di Carlos Alcaraz è cominciato senza troppi problemi. Il campione murciano ha travolto Alexander Shevchenko in appena 68 minuti: il tennista kazako è riuscito a conquistare appena tre giochi, due nel primo set (perso 6-2) e uno nel secondo (6-1), peraltro sul servizio di Alcaraz. Poco più di un allenamento per Carlitos, senza neanche sprecare troppe energie. Nel prossimo turno, domenica, Alcaraz se la vedrà con Thiago Seyboth Wild, il brasiliano che ha superato abbastanza agevolmente un sempre più spaesato Lorenzo Musetti, all’ennesima eliminazione precoce del 2024.