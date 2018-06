Inzaghi è ambizioso: 'Obiettivo Europa League'

Filippo Inzaghi, neo allenatore del Bologna, ha parlato ai giornalisti in occasione della propria conferenza stampa di presentazione: "Mi va di ringraziare la dirigenza in primis, il presidente Saputo, Fenucci, Bigon, Di Vaio e quelli che ho conosciuto in un giorno e mezzo. Mi hanno fatto sentire a casa, ringrazio il Venezia che mi ha dato la possibilità di presentarmi nonostante sia ancora sotto contratto.

L'ex tecnico di Milan e Venezia ha poi fissato gli obiettivi per le prossime stagioni del club rossoblu: "Noi dobbiamo andare in Europa League, io spero questo per il Bologna. Non siamo qui a vendere fumo, dobbiamo conquistare i tifosi con quello che faremo in campo. Cercherò di rendere orgogliosi i dirigenti. Questa è una società ambiziosa, non sarei venuto altrimenti: mi sono conquistato la Serie A scendendo in Lega Pro, me la sono guadagnata in due anni".

SPORTAL.IT | 14-06-2018 12:10