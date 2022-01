Irving: "Covid? Non voglio passare per quello irrispettoso"

06-01-2022 19:06

Dopo settimane di assenza, Irving è tornato a giocare trascinando i Nets alla vittoria: “Valuterò la mia situazione giorno per giorno. Come ho detto all’inizio della stagione, non siamo in una situazione favorevole per giocare. Prego ogni giorno affinché le cose possano risolversi e si possa trovare un accordo collettivo, che sia con la lega o con qualche altro ente esterno. Stiamo tutti affrontando il COVID e la situazione vaccini, qualcuno dovrebbe semplicemente provare a semplificare le cose”.

Irving ci tiene a precisare una cosa: “Tutti sono parte di questa situazione. Non voglio farne una questione personale, non voglio che venga percepito come l’unica persona che non vuole rispettare le regole. So quali sono le conseguenze, e so anche i rischi che sto correndo. Come ho detto, voglio provare a godermi il mio ritorno, un giorno alla volta, e sfruttare questo tempo per giocare e stare con i ragazzi nello spogliatoio”.

OMNISPORT