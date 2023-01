Irving, l'agente fa pressione ai Nets: "Futuro? Siamo in attesa"

26-01-2023 18:29

Quale futuro per Kyrie Irving? La stagione 2022-’23 della NBA è ancora lunghissima, l’incertezza in entrambe le Conferences è massima e mai come quest’anno sembrano essere tante le franchigie in grado di puntare all’Anello.

Tra queste ci sono sicuramente i Nets della super coppia Irving-Durant, sul cui futuro insieme a Brooklyn aleggia però il fantasma dell’imminente scadenza contrattuale del centro, destinato a diventare free agent al termine della stagione.

Interrogata sul tema, Shetellia Riley Irving, matrigna e agente di Kyrie, ha preso una posizione molto chiara, anticipando la volontà del giocatore di restare al Barclays Center e affermando di essere in attesa di capire le intenzioni della franchigia: “La nostra volontà è quella di estendere il contratto con Brooklyn alle giuste cifre. Vedremo se il desiderio della squadra sarà lo stesso”.

Un messaggio molto chiaro, che magari non farà troppo piacere ai piani alti dei Nets, che si ritrovano senza il coltello dalla parte del manico considerando che i tifosi sono tutti dalla parte di Irving, approdato a Brooklyn nel 2019 proveniente dai Celtics e vero e proprio trascinatore di una squadra che non è ancora riuscita a fare il salto di qualità al quale si è iniziato ad aspirare dopo l’arrivo della point guard di nazionalità australiana e di Kevin Durant.

Irving, che sta viaggiando quest’anno a una media di 27 punti a partita, è orma da un triennio il vero trascinatore del gruppo affidato ora a coach Jacque Vaughn dopo essere passato dalla guida di Kenny Atkinson a quella di Steve Nash. Una mancanza di stabilità tecnica che ha avuto ripercussioni sull’andamento della squadra, mai andata oltre le semifinali di Conference dal 2012, anno del trasferimento a Brooklyn, ma non su quello di Irving, punto di riferimento in campo anche alla luce dei tanti infortuni che hanno colpito Durant.