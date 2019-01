L'Isola dei famosi 2019, il calciatore naufrago è Ghezzal

Attendevamo la conferma della sua presenza, non certo l’inclusione di un ex calciatore tra i non famosi dell’Isola. La scelta autoriale risulta alquanto bizzarra nel panorama italico, ancora così avvezzo ad osservare alla domenica (e non solo, ormai) la religione del pallone.

Poco male, quel che rimane alla vigilia di questa nuova edizione del reality game targato Mediaset, in collaborazione con Magnolia (confermatissima alla conduzione Alessia Marcuzzi), è la presenza anche di Abdelkader Ghezzal, 34 enne ex giocatore del Parma a rinforzare le file del gruppo di concorrenti di cui fanno parte anche le figlie di Sinisa Mihajlovic (Viktorija e Virginia), Sarah Altobello, Youma Diakitem Taylor Mega, Luca Vismara e Aaron Nielsen.

“Parto per fare una esperienza di vita e ho paura di me stesso. Mi mancherà sicuramente il cibo”, ha dichiarato.

“Le spiagge di Cayos Cochinos potranno contare su un attaccante di serie A”, recitava il post su Instagram che si accompagnava alla foto di Ghezzal. Il 35enne franco-algerino, oggi procuratore sportivo, ha vestito le maglie di Siena, Bari, Cesena e Parma e conquistato innumerevoli signore dello showbiz quali Aida Yespica, Giulia Calcaterra e Karina Cascella.

Che sia pronto a replicare tra le fila delle colleghe, sull’Isola? Le buone intenzioni ci sono tutte. Basta leggere quanto scritto sul suo profilo social, alla vigilia della partenza.

“Tra qualche giorno inizierà la nostra nuova avventura in Honduras per l’@isoladeifamosi e sto per lasciare il telefono alla Produzione… Sono carico e motivato per questa nuova sfida, completamente diversa da quelle a cui ero abituato fino a qualche tempo fa e in un mondo, quello della Tv, per me “nuovo”… Parto sapendo che comunque vada sarà una gran bella esperienza di Vita 🌴 Sull’Isola porterò sicuramente la mia simpatia. Spero di poter contare sul vostro supporto e sostegno 💪 il mio Profilo vi terrà compagnia durante la mia Permanenza sull’Isola e sarà gestito dalla mia “Family””

VIRGILIO SPORT | 23-01-2019 10:47