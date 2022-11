Italbasket, Banchero non scioglie i dubbi: "Devo pensarci"

16-11-2022 12:03

L’uomo del momento, Paolo Banchero, prima scelta del Draft NBA ha parlato in un’intervista esclusiva a Il Messaggero.

Inevitabile parlare della Nazionale con il Presidente FIP Petrucci e coach Pozzecco che presto andranno in America per “convincere” il giovane talento a vestire la maglia azzurra.

Nel corso dell’intervista ha parlato così della qualificazione dell’Italia al Mondiale.

«È un risultato straordinario, non solo per la squadra ma per tutto il Paese. È qualcosa di cui vado orgogliosissimo. Non ho avuto modo purtroppo di vedere la partita, perché avevo da preparare una sfida con i Magic. Guardando giocare gli azzurri dall’esterno, però, posso dire che mi piace il loro stile sul parquet, è una pallacanestro molto eccitante, che mi ispira parecchio»

Non scioglie ancora le riserve sulla chance di vestire o meno la maglia della Nazionale.

«Ne devo parlare bene con il mio team, il mio agente, la mia famiglia. Sarebbe una grande opportunità, sicuramente, non posso negarlo, ma deve passare ancora tempo. Devo pensarci bene e discuterne con chi mi sta attorno»