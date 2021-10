Italbici, per Cassani il bilancio è positivo ma manca ancora una squadra World Tour

19-10-2021 17:40

Sceso dall’ammiraglia azzurra, con molta calma e lucidità Davide Cassani ha potuto tracciare il bilancio dell’ultima stagione su strada facendo il punto su quanto ottenuto dal ciclismo italiano, un settore che, specialmente negli ultimi mesi, ha visto diversi atleti togliersi soddisfazioni ad altissimo livello.

“Abbiamo vinto un oro olimpico in pista con Ganna, poi un Campionato Europeo e la Roubaix con Colbrelli. […] Per questo ritengo che questo sia stato un anno un positivo per il ciclismo italiano. Anche se stiamo aspettando il nuovo Nibali, perché abbiamo bisogno di un forte corridore italiano da corse a tappe” ha affermato l’ex c.t. al Sole 24 Ore, giornale che ha poi raccolto il suo appello agli imprenditori italiani perché inizino ad investire seriamente nel ciclismo.

“È ancora un grande sport popolare, che presenta degli eventi che durano tre settimane come il Giro e il Tour. Con la bicicletta poi si parla di mobilità, di ecologia, di sostenibilità. E si parla anche di turismo e di un ciclo-turismo che sta prendendo sempre più piede. Sfruttando i risultati di questi mesi e con i cambiamenti che stanno avvenendo, io spero che possa nascere in Italia una squadra importante. Ne abbiamo davvero bisogno, ma non siamo lontani”.

Secondo Cassani poi, con la questione doping altamente sotto controllo, un’azienda con voglia di investire nelle due ruote non rischierebbe nemmeno delle ricadute a livello d’immagine.

“Il problema del doping è quasi superato. I controlli sono davvero frequenti. Per questo penso che il ciclismo di oggi sia uno dei più belli degli ultimi anni” è stato la rassicurante valutazione fatta dal tecnico romagnolo.

