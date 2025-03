Italia, dietrofront Spalletti: arrivano novità nei convocati per la Germania

Venerdì le scelte in vista dei quarti di Nations League con la Germania: il ct pronto ad aggiungere dribbling e centimetri all'Italia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Si avvicina la doppia sfida dei quarti di Nations League con la Germania e per Spalletti è tempo di scelte. Venerdì 14 marzo diramerà la lista dei 25 convocati dell’Italia, che, con ogni probabilità, vedrà il ritorno in azzurro di Matteo Politano. Cerchiamo, allora, di anticipare le scelte del ct anche sulla base delle sue recenti dichiarazioni.

Verso Italia-Germania, la certezza di Spalletti

In occasione dell’incontro con la stampa presso la sua tenuta di Montaione, Spalletti ha fornito indicazioni importanti sull’Italia che dovrà affrontare la Germania ai quarti di Nations League (20 e 23 marzo), ma anche in vista delle qualificazioni – assolutamente da non fallire – ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La certezza è il sistema di gioco: avanti col 3-5-1-1 o 3-5-2, sistema grazie al quale la Nazionale è riuscita a svoltare dopo il disastro degli Europei. Ma ha anche evidenziato la necessità di aggiungere dribbling e centimetri nella rosa a sua disposizione ed è proprio in tal senso che sono attese novità nelle convocazioni.

Una nuova chance per Politano: sì al suo ritorno

L’infortunio di Dimarco, esaltato dal nuovo modulo disegnato da Spalletti, complica i piani del selezionatore di Certaldo. L’esterno dell’Inter, infatti, potrebbe non farcela a recuperare per la Germania e sarebbe una perdita pesantissima.

Ecco, dunque, che salgono le quotazioni di Politano, che nel Napoli di Conte ha fornito risposte positive anche quando è stato chiamato a giocare a tutta fascia nel 3-5-2. L’intesa con Di Lorenzo sulla catena di destra è senza dubbio un fattore da sfruttare per il doppio impegno con la Germania.

Più centimetri in mezzo al campo: è l’ora di Casadei?

Chiusa la parentesi in inglese, l’ex gioiello della Primavera dell’Inter è tornato in Serie A a gennaio grazie al Torino che ha scommesso fortemente sul suo talento. E proprio il classe 2003 di Ravenna è stato citato da Lucio per i suoi centimetri (192) utili a contrastare i marcantoni tedeschi.

Insomma, le porte della Nazionale potrebbe spalancarsi subito per Casadei. In difesa Comuzzo e Okoli si contendono un posto ed è ballottaggio anche tra Locatelli e Pisilli. Nessun dubbio sugli attaccanti: Retegui, Kean e Raspadori sono sicuri della convocazione, l’ultima casella dovrebbe essere occupata da Maldini, in vantaggio su Lucca.

Italia, i possibili convocati di Spalletti: