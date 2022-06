Italia, Dimarco: "Mi piace giocare avanzato, abbiamo fatto un'ottima gara"

11-06-2022 23:48

Federico Dimarco ha giocato una bellissima partita oggi contro l’Inghilterra nella terza giornata di Nations League. Queste sono state le sue parole al termine della gara ai microfoni di Rai Sport:

“Sono felice della prestazione. Credo che abbiamo fatto un’ottima partita contro una formazione difficile. Serve andare avanti su questa strada dato che abbiamo moltissimo da dimostrare. Abbiamo creato molte occasioni, di cui due/tre davvero grosse. La cosa fondamentale però è che non l’abbiamo subito. Gioco molto avanzato? Ogni cosa è iniziata da quando ero a Verona dato che andavo dentro al campo come chiedeva Juric. Lo sto facendo pure all’Inter. Mi piace perchè ho più il pallone tra i piedi e posso avere più giocate anche in avanti”.