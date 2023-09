Italia femminile: svolta di Soncin, nelle prime convocazioni torna Gama

Il nuovo commissario tecnico ha chiamato 29 giocatrici per le gare di Nations League contro Svizzera e Svezia: nel suo elenco spicca la juventina esclusa dai Mondiali

15-09-2023 17:07

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sono 29 le azzurre convocate dal nuovo commissario tecnico dell’Italia femminile Andrea Soncin per gli impegni delle prossime settimane in Nations League contro Svizzera e Svezia. Nell’elenco figura anche Sara Gama, difensore della Juventus che la precedente c.t. Milena Bertolini aveva escluso dalla squadra degli ultimi Mondiali.

Italia femminile, le 29 convocate del nuovo c.t. Soncin

Il 22 settembre Andrea Soncin farà il suo esordio da commissario tecnico dell’Italia femminile: il nuovo c.t. delle azzurre debutterà a San Gallo contro la Svizzera, per poi affrontare il 26 settembre la Svezia a Castel di Sangro. Due partite contro avversari difficili, valide per la Nations League: l’obiettivo è fare punti e ben figurare, per mettersi alle spalle la delusione degli ultimi Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. L’Italia femminile si radunerà domenica 17 settembre a Coverciano: sono 29 le convocate di Soncin, tra loro alcune novità e anche dei ritorni importanti.

Italia femminile, Soncin convoca Gama

Tra le convocate di Soncin figura anche Sara Gama, esperto difensore della Juventus che la precedente c.t. Bertolini aveva escluso dalla squadra dei Mondiali. Una scelta da cui era scaturito un botta e risposta – anche se dai toni moderati – tra la stessa giocatrice e l’ormai ex commissaria tecnica.

Italia femminile, le altre novità nelle convocazioni di Soncin

Soncin ha subito reintegrato in gruppo Gama, le altre novità rispetto all’Italia femminile vista ai Mondiali sono i portieri Roberta Aprile e Katja Schroffenegger, i difensori Valentina Bergamaschi e Alice Tortelli, la centrocampista Aurora Galli e le attaccanti Agnese Bonfantini e Martina Piemonte. Tornano in gruppo, inoltre, anche i difensori Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, che avevano svolto la preparazione per i Mondiali per poi non essere inserite nella lista per la competizione.

Italia femminile, i pericoli Svizzera e Svezia in Nations League

Le partite contro Svizzera e Svezia non si annunciano affatto facili per l’Italia femminile. Le elvetiche sono una nazionale ben organizzata, cresciuta molto negli ultimi anni fino a riuscire a ribaltare quello che era stato un andamento molto negativo nei confronti con le azzurre: l’Italia ha raccolto 16 successi in 22 confronti, ma negli ultimi 7 anni il bilancio è di 4 vittorie a 3 per la Svizzera.

La Svezia, invece, è una delle potenze internazionali: nello scorso luglio, ai Mondiali, le scandinave si imposero per 5-0 infliggendo una severa umiliazione alla Nazionale azzurra.

Italia femminile, tutte le convocate di Soncin

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina).

