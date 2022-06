Italia, Gnonto: "Abbiamo perso, il mio gol non serve a niente"

15-06-2022 22:29

Ecco le dichiarazioni al sito della FIGC dell’azzurro Wilfried Gnonto, che col suo gol nella bruttissima sconfitta per 5-2 contro la Germania è diventato il più giovane di sempre ad aver segnato un gol con la maglia dell’Italia a 18 anni e 222 giorni.

“Il gol non mi serve a niente. Dopo una sconfitta del genere che a segnare sia stato io o un compagno non cambia il sentimento. È stata una gara difficile, loro hanno semplicemente dimostrato di essere più forti e avanti di noi. Rispetto all’andata è stata una partita totalmente diversa, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso per molto tempo a vuoto. Abbiamo tanto da lavorare”.