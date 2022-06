Italia, Mancini: "Abbiamo fatto troppo poco"

01-06-2022 23:05

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha commentato il ko con l’Argentina nella ‘Finalissima’ disputata a Wembley: “Nel primo tempo abbiamo fatto due errori e concesso due gol in una partita equilibrata. A quel punto sono stati migliori, tenendo palla e comandando la partita”.

Gli Azzurri non sono mai stati davvero pericolosi, il 3-0 è stato senza discussioni: “Avremmo dovuto segnare per riaprirla, ma nel secondo tempo abbiamo avuto davvero poche possibilità. Abbiamo fatto troppo poco per riuscire a rimontare”.