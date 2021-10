Italia, Mancini deluso da Bonucci e da San Siro per Donnarumma

L’Italia viene eliminata dalla Spagna e deve dire addio alla finale di Nations League. La doppietta di Ferran Torres interrompe anche la striscia di imbattibilità azzurra arrivata a 37 partite. Inutile il gol di Pellegrini all’82’, con l’Italia in dieci dalla fine del primo tempo dopo un’espulsione ingenua di Bonucci.

Al termine del match, il ct degli azzurri Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Le partite sono così, a volte certe episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire 1-1, è un dispiacere perdere così. Nel secondo tempo siamo stati bravissimi nel non subire gol e segnarne uno. Complimenti lo stesso ai miei ragazzi”.

Mancini ha provato a pescare dalla panchina per cambiare il match, ma non è bastato: “I cambi? Avevo bisogno di freschezza, ci hanno aiutato. I giovani? Anche noi avremmo potuto schierarne qualcuno in più, ci sono delle dinamiche da rispettare. Ma credo che in ogni caso questa sconfitta ci dia grande fora”.

Infine, Mancini ha bacchettato Leonardo Bonucci e il pubblico di San Siro: “Potevamo rimanere in 11 – aggiunge Mancini – ma abbiamo fatto un errore che a questi livelli si paga. L’espulsione di Bonucci? Non l’ho vista, ma Leo doveva fare attenzione sulla prima ammonizione. Il pubblico? Mi hanno dispiaciuto i fischi per Donnarumma. Non gli avranno fatto piacere a Gigio, ma cosa poteva fare? E’ maturo ed è stato bravo. Dispiace anche perché non era una partita di club, i fischi si potevano rimandare per Milan–Psg. L’Italia è l’Italia e viene al di sopra di tutto”.

OMNISPORT | 06-10-2021 23:16