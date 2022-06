Italia, Mancini: "Dobbiamo fare la nostra gara"

04-06-2022 20:20

Il tecnico dell’Italia Roberto Mancini è stato intervistato dai microfoni di Rai Sport pochi minuti prima dell’inizio della gara di Nations League contro la Germania di Flick. Queste le sue parole:

“L’Italia deve fare la sua gara, giocare a calcio e mettere in difficoltà la Germania. Non sarà facile. Loro sono una squadra spettacolare e noi dovremo provare di fare il nostro gioco. 50 gare con l’Italia? Credevo fosse un po’ meglio dato che 50 gare sono tante. Fa piacere ma sono in ogni caso 50. Progetti? Ci vuole un po’ di tempo. Se noi pensiamo di risolvere tutto in qualche mese, no. A volte si inizia a creare quella chimica fra i giocatori come accaduto qualche mese fa quando nessuno credeva in quella squadra. L’Italia ha sempre avuto giocatori che hanno fatto un po’ di storia del calcio”.