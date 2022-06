Italia si sgretola il gruppo azzurro: Lazzari e Zaccagli lasciano il ritiro

04-06-2022 08:21

Lazzari e Zaccagni, esterni della Lazio, hanno lasciato ieri il ritiro della nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini mentre stavano preparando l’esordio di questa sera in Nations League contro la Germania di Flick.

Come scrive la Repubblica, che ci va di certo dura, sembra che nessuno dei due abbia accusato alcun tipo di problema fisico, ma pare invece che la loro voglia di lasciare la nazionale sia dovuta a una sorta di “mal di vacanza”.

Come sottolinea il quotidiano infatti, spesso capita che quando in nazionale si presenta un numero elevatissimo di giocatori, come questa volta, spesso la maggior parte finisce in tribuna e dunque si assiste a questi abbandoni di massa, come già successo per esempio a settembre 2021. In ogni caso, il medico azzurro non ha rilevato nulla di particolare nella loro condizione fisica, e la comunicazione della Lega li definisce solamente indisponibili.