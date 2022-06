07-06-2022 23:41

Il terzino sinistro della Roma e della nazionale italiana Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la bella vittoria per 2-1 contro l’Ungheria nella seconda giornata di Nations League.

Dopo essere rimasto fuori praticamente tutta la stagione dopo la rottura del tendine d’achille a Euro2020, Spina è un bellissimo ritorno nel gruppo azzurro:

“È stato magnifico, per fortuna il ritorno in campo contro l’Argentina mi ha levato tutte le paure che avevo. Adesso sono tranquillo, oggi pareva che fosse ieri l’ultima partita che ho giocato in Nazionale. Sono contento. A che percentuale sono? Per ritornare al 100% serve fare una bella preparazione, quella sarà importantissima per me. Dal settantesimo le gambe hanno cominciato a cedere, è normalissimo. Più gioco e meglio è”.