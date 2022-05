30-05-2022 20:35

In vista delle gare dell’Italia Under 21 contro Lussemburgo, Svezia e Repubblica d’Irlanda – valide per il girone F di qualificazione agli Europei 2023 – il Ct Paolo Nicolato ha chiamato 26 giocatori. “I giovani sono pochi, questo è un dato di fatto – ha detto il tecnico nel corso di una conferenza -, e sulle ragioni del loro mancato impiego possiamo aprire un dibattito”.

Inoltre, ha rivelato alcune difficoltà: “Non è una situazione ideale, perché in tanti hanno smesso di giocare quasi un mese fa, qualche altro accusa problemi fisici, speriamo che la situazione si normalizzi presto. Le difficoltà non mi fanno paura, anzi, più ce ne sono e più mi diverto. In questo momento bisogna identificare chi sta meglio e da lì partire per creare una strategia di gioco. Questa settimana sarà molto importante per noi, la situazione è molto variegata, normalizzata. Difficilmente attingeremo al di fuori da questo gruppo”.