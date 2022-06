07-06-2022 23:52

Al termine di Italia-Ungheria 2-1, l’esordiente con la maglia azzurra Zerbin è intervenuto ai microfoni della Rai: “E’stato un percorso lungo, molto tortuoso ma sono contento di essere qua. E’ un onore, non me l’aspettavo. Essere in nazionale è un sogno che si avvera. Ogni piccolo ragazzo che gioca a calcio sogna questo momento”.

Alessio Zerbin ha rivelato il consiglio del ct azzurro: “Mancini mi ha detto di divertimi, di andare in campo ed essere me stesso”.