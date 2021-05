Italvolley verso Tokyo: le convocate per il primo collegiale

Per l’Italvolley femminile sarà un’estate densa di impegni. Dalla Volleyball Nations League, in programma a Rimini dal 25 maggio al 20 giugno, all’Olimpiade di Tokyo, dove a luglio le azzurre del ct Davide Mazzanti andranno a caccia della prima, storica medaglia, fino all’Europeo, in calendario tra il 18 agosto e il 4 settembre tra Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria.

Diramato a fine aprile l’elenco delle convocate per la VNL (competizione in cui a guidare l’Italia ci sarà Giulio Bregoli, tecnico di Chieri e vice di Mazzanti in Nazionale), il percorso di avvicimamento a Tokyo partirà invece con il collegiale in programma a Cavalese, in provincia di Trento, dal 21 al 29 maggio.

Per questo appuntamento Mazzanti ha convocato 14 atlete, tra le quali verranno verosimilmente scelte le 12 giocatrici per i Giochi.

Nessuna sorpresa nelle convocazioni, presenti tutte le big, da Paola Egonu, alla nuovaa capitana Miriam Sylla fino a Caterina Bosetti e all’accoppiata di Monza Alessia Orro-Beatrice Parrocchiale.

A giugno sono previsti altri due collegiali a Caorle (1-12, 15-26 giugno), poi dal 29 giugno al 10 luglio stage all’estero con alcune amichevoli da definire.

La partenza per Tokyo è fissata per il 16 luglio, una settimana prima del via dell’Olimpiade.

Questo l’elenco delle convocate:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov, Giulia Gennari

Opposti: Paola Egonu, Indre Sorokaite

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr

Liberi: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale

OMNISPORT | 20-05-2021 11:26