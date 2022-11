Ivanisevic: "Novak avrebbe potuto essere ancora il numero uno"

21-11-2022 11:12

Sesto trionfo in carriera alla Nitto ATP Finals per Djokovic. A parlare di un’altra vuttoria da record il suo allenatore Goran Ivanisevic.

“Per tutto quanto accaduto quest’anno è stato davvero complicato. La vittoria a Wimbledon è stata molto speciale, ma anche questa non è da meno. Finire la stagione in questo modo, vincendo un torneo di questo calibro sette anni dopo l’ultima volta è incredibile. Se qualcuno guarda indietro e vede quanto è successo, penso sia normale dire che Novak meritasse questo titolo. Non è stato facile essere parte del suo team, ma ha pagato. Devo menzionare tutti i componenti del team perché mi rendono il lavoro più facile: Marco, Uli, Ella, Edo e io stesso. È stato difficile per noi, immaginatevi per lui. Si merita questo trionfo, specialmente per il modo in cui ha giocato questa settimana”.

E sulle difficoltà dell’anno: “Quando giochi a tennis devi sempre gestire la pressione. Davvero complicata è stata l’attesa: non puoi stilare un calendario, perché prima ti consentono di giocare, poi vengono aggiunte restrizioni e non è più possibile. Ti prepari per eventi che non potrai disputare. Non sai quale torneo né dove prepararlo, è una montagna russa. Dopo Wimbledon aspettavamo risposte positive dallo US Open, ma non sono arrivate. Ora aspettavamo notizie dall’Australia, che per il momento sono positive. È complicato perché l’unica cosa che si vuole in questi casi è giocare, ma non sai quando né dove potrai farlo. Novak sarebbe quasi potuto essere il numero 1 del mondo con i 2000 punti di Wimbledon, figuriamoci con i quasi 8000 che non ha potuto difendere“.